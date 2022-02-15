جوتيريش يعرب عن قلقه العميق بشأن الأزمة الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "قلق للغاية" بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال جوتيريش يوم الاثنين في نيويورك: "أشعر بقلق عميق من تصاعد التوترات وزيادة التكهنات حول صراع عسكري محتمل في أوروبا".

وأَضاف: "إن ثمن المعاناة الإنسانية والدمار والأضرار للأمن الأوروبي والعالمي باهظ جدا بشكل لا يمكن التفكير فيه. ولا يمكننا ببساطة أن نقبل حتى إمكانية مثل هذه المواجهة الكارثية".

وقال إنه تحدث مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا صباح الاثنين وأكد لهما مجددا أنه لا يوجد بديل للدبلوماسية.

ودعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية كما عرض دعم الامم المتحدة. وقال: "لن ندخر جهدا فى البحث عن حل سلمي".

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من أن روسيا تستعد على ما يبدو لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو مرارا.