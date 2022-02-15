روسيا وقطر تفتتحان مركزا في جامعة داغستان الحكومية

افتتحت روسيا وقطر، اليوم الاثنين، مركز العلوم والتعليم الروسي القطري في جامعة داغستان الحكومية، في محج قلعة.

وحضر الفعالية، عبد الله الساعي، السكرتير الثاني لسفارة دولة قطر لدى روسيا؛ والبروفيسور مورتزالي رابادانوف، رئيس جامعة داغستان الحكومية.

وتم افتتاح مركز العلوم والتعليم الروسي القطري، في جامعة داغستان الحكومية، كجزء من برنامج "تراث جناح قطر في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2021"، الذي كانت فيه دولة قطر ضيفا.

واسترشادا بمبادئ التنمية المستدامة، أطلقت سفارة دولة قطر برنامج "تراث جناح قطر" على هامش المنتدى، والذي بموجبه تم التبرع بجميع أثاث جناح قطر (2000 متر مربع) لإنشاء مساحات للتعلم والعمل والدراسة،بحسب قناة"أر تي عربية "الروسية.

وأصبحت جامعة داغستان أحد المشاركين الرئيسيين في برنامج التراث وحصلت على جزء من الأثاث كهدية.

و كجزء من برنامج تراث جناح قطر في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2021، ستتلقى جامعة داغستان الحكومية مجموعة من الملابس والزي الرسمي من السفارة لموظفي مركز المتطوعين.

وبدأ التعاون بين جامعة داغستان الحكومية وجامعة حمد بن خليفة القطرية وسفارة قطر لدى روسيا بالتطور منذ عام 2020، عندما بادرت الجامعة وأطلقت مشاريع حول اللغة العربية والتراث الثقافي بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة مع دعم سفارة دولة قطر لدى روسيا.

ويشارك طلاب جامعة داغستان الحكومية سنويا في مسابقة اللغة العربية في الدوحة.

ولتشجيع الطلاب على دراسة اللغة العربية، دعا الساعي، طلاب جامعة داغستان الحكومية للمشاركة بفعالية في مسابقة اللغة العربية في الدوحة، والتي بموجبها تمنح سفارة دولة قطر لدى روسيا، سبعة متسابقين نهائيين، منح تغطي الرسوم الدراسية لمدة عام واحد في جامعة قطر.