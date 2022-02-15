قالت الدكتور أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد الإفريقي، إن القارة السمراء واعدة لأكثر من سبب، موضحة أنها تحقق أعلى معدلات نمو في العالم في قطاعات بارزة، طوال عقدين من الزمن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن القارة شهدت تباطؤًا في النمو لأول مرة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أن الشباب الذي يمثل الجزء الأكبر من سكان إفريقيا، ثروة رائعة ومصدر للابتكار والتقدم.

ونوهت إلى أن العدد الكبير للشباب يضع عبء توفير فرص العمل ومستوى معيشي لائق على دول القارة السمراء، قائلة إن إفريقيا بحاجة لخلق مليون فرصة عمل كل شهر، وهو ما يتطلب الإسراع من وتيرة التنمية وتنفيذ مشروعات عملاقة تستوعب الطاقات وتوفر فرص العمل.

وذكرت مفوض البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي أن مصر أحدثت، خلال سنوات قليلة، نقلة نوعية ضخمة في كل قطاعات البنية التحتية، مؤكدة أن مصر مصدر إلهام للقارة، فضلًا عن أن كل الزعماء الأفارقة خلال زيارتهم للقاهرة يطلبون الدعم والمعونة والخبرات المصرية في هذا المجال.

وأوضحت أن مصر ترأست لمدة عامين اللجنة الإفريقية المعنية بالبنية التحتية والطاقة، متابعة: «بلورنا 69 مشروعًا عملاقًا عابرًا للقارة وإقليميًا في مجالات الطاقة والنقل والمياه والربط الرقمي من شأنها إحداث طفرة ضخمة».

ولفتت إلى أن الاتحاد يسعى للارتقاء بكل دوله التي تعكف على تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الإفريقية لعام 2063 في كل القطاعات وبرؤية واضحة وبرامج محددة يضعها البنك الإفريقي للتنمية ووكالة التنمية الإفريقية، مشيرة إلى أن دول القارة تتفاوت فيما بينها في معدلات التنمية.

وشددت على أهمية الاستفادة من الأسواق الإفريقية، ومنصة التجارة الحرة في إفريقيا - الأكبر في العالم والأسرع تنفيذا في التاريخ، مختتمة: «نسعى لإسراع تنفيذ برامج النقل القاري والإقليمي لتبادل السلع والخدمات والطاقة، وتسريع وتيرة التصنيع داخل القارة السمراء».