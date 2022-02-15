بيبي مهدد بالإيقاف لمدة عامين

أكدت تقارير صحفية أن مدافع بورتو البرتغالي، بيبي، قد يتعرض لعقوبة إيقاف طويلة تصل إلى عامين بعدما قام بالاعتداء على مسؤول بإدارة سبورتنج لشبونة خلال الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي.

وجاء اعتداء بيبي (38 عاما) عقب تعرضه للطرد في الدقائق الأخيرة للمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في ملعب الدراجاو.

وتنص اللوائح على أنه في هذه الحالة (الاعتداء على مسؤولين أو أعضاء بالجهاز الفني للفريق المنافس) التي تعد "خطأ خطيرا للغاية" فقد تتراوح فترة العقوبة بين شهرين وحتى عامين.

وقد يكون هذا المسؤول هو هوجو فيانا، المدير الرياضي لنادي لشبونة، الذي انتهى مطرودا عقب دخوله في نقاش مع بيبي.

وبالمثل قد يواجه لاعب سبورتنج، تاباتا، نفس العقوبة، حيث أنه وبحسب ما ذكرت صحيفة (آبولا) الرياضية قام بالاعتداء على مسؤول رياضي آخر بنادي بورتو.

وشهدت نهاية المباراة اشتباكات قوية وهو ما أسفر عن منح البطاقة الحمراء لـ4 لاعبين بعد صافرة النهاية.

وحافظ بورتو بهذه النتيجة على فارق الست نقاط بينه ولشبونة صاحب الوصافة، مع تبقي 12 جولة على الختام.