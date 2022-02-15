والد سلمى ضحية حادث جمصة: زهرة شبابنا راحت في حادث أليم ملوش تفسير غير الاستهتار

قال أحمد مهران، والد سلمى إحدى ضحايا حادث طريق جمصة، إن ابنته وصديقتها ميرنا كانتا في طريقهما للعودة من دمياط على طريق جمصة الدولي أثناء تعرضهما لهذا الحادث.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن صديقة ابنته كانت تجهز لحفل خطبتها وذهبتا معًا إلى دمياط لتحضير فستان الخطوبة للعروس، موضحًا أن ابنته توفت حال وقوع الحادث.

وأوضح أن سيارة النقل كانت تسير بسرعة جنونية، بالإضافة إلى أنها تحمل أوزان إضافية أكثر من المسموح بها، مضيفًا أن السائق لا يمتلك رخصة قيادة وغير متمرس في قيادة مثل هذه السيارات.

ولفت إلى أنهم يعيشون في المنصورة، مضيفًا: «زهرة شبابنا كلها راحت في حادث أليم ملوش أي تفسير غير إنه استهتار شديد من ناس معندهاش أي تحمل للمسؤولية.. شيء رهيب»، على حد تعبيره.

وتابع: «عندي ثقة في قضاء مصر الشامخ إنه هيجيب حق سلمى وعمرو السواق وميرنا.. وعندي ثقة في القضاء يجيب حق أي حد مظلوم راح دمه هدر»، حسبما قال.

ولقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في الدقهلية، فجر اليوم، في حادث دهس سيارة ملاكي بين سيارتين نقل ثقيل، على طريق رافد المنصورة- جمصة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق جمصة بين سيارة ملاكي «د ل ى 1429»، وسيارتي نقل ووجود متوفين ومصاب.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عمرو كامل، 22 سنة، وسلمى مهران 20 سنة، وإصابة ميرنا السقعان 20 سنة.