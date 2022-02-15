مسؤول بالإحصاء يؤكد انخفاض البطالة: مش بنحس زي اللي بيحسوا على السوشيال ميديا

قال طاهر صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للإحصاء، إن معدلات البطالة سجّلت انخفاضًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "إحنا عملنا قياسات .. مش بنحس زي اللي بيحسوا على السوشيال ميديا.. اللي قايس مش حاسس".

وأوضح أن هناك منهجية يتم إتباعها في إطار إجراء عملية الرصد، مشيرًا إلى أن بحث القوى العاملة يضم عملًا ميدانيًّا يتم من خلاله النزول للأسر، بأكثر من 90 ألف أسرة، مُقسمة على أربع دورات خلال العام.

وأشار إلى أنّه عقب هذه الدورات، يتم تجميع الملف النهائي لرصد متوسط أو معدل التشغيل وكذا البطالة بشكل سنويًّا، لقياس سوق العمل خلال أربع دورات مختلفة نظرًا للمتغيرات التي تحدث، والتأثيرات على سوق العمل.

ولفت إلى الدورة الأخيرة ضم 22 ألفًا و500 أسرة، أظهرت زيادة في حجم القوى العاملة بحوالي 273 ألف شخص، موضحًا أن قوة العمل عبارة عن شقين، هما مشتغل أو متعطل (الباحث عن فرصة عمل)، حيث لا يتم رصد من لا يبحث عن فرصة عمل.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.4٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7.5٪ فى الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.1٪ عن الربع السابق وبارتفاع قدره 0.2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجم قـوة العمل 29.653 مليون فرد مقابل 29.380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9٪، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.234 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,419 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.487 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5.166 مليون فرد.