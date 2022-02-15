 تعليم المنوفية يكرم الأخصائيين النفسيين الفائزين على مستوى المحافظة في مسابقة لا للتدخين ــ لا للإدمان - بوابة الشروق
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تعليم المنوفية يكرم الأخصائيين النفسيين الفائزين على مستوى المحافظة في مسابقة لا للتدخين ــ لا للإدمان

كتبت - مروة حماد:
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 5:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 5:23 م

كرمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اليوم الأخصائيين النفسيين الفائزين على مستوى المحافظة في مسابقة " لا للتدخين ــ لا للإدمان " باستخدام فنية الإرشاد النفسي ( السيكو دراما ) والذين سيمثلون محافظة المنوفية في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .

وأنابت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية في تسليم شهادات التقدير للمعلمين المكرمين .

جدير بالذكر أن فنية السيكو دراما هي مجال تطبيقي من مجالات علم النفس التربوي الذي يجمع بين الدراما كفن وعلم النفس كعلم، وهو أحد الاستراتيجيات الهامة في تعديل السلوك.


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