تعليم المنوفية يكرم الأخصائيين النفسيين الفائزين على مستوى المحافظة في مسابقة لا للتدخين ــ لا للإدمان

كرمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اليوم الأخصائيين النفسيين الفائزين على مستوى المحافظة في مسابقة " لا للتدخين ــ لا للإدمان " باستخدام فنية الإرشاد النفسي ( السيكو دراما ) والذين سيمثلون محافظة المنوفية في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .

وأنابت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على قطاع الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية في تسليم شهادات التقدير للمعلمين المكرمين .

جدير بالذكر أن فنية السيكو دراما هي مجال تطبيقي من مجالات علم النفس التربوي الذي يجمع بين الدراما كفن وعلم النفس كعلم، وهو أحد الاستراتيجيات الهامة في تعديل السلوك.