العثور على طفلة لاجئة في المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة بقبرص

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عثرت على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، في المنطقة العازلة بجزيرة قبرص المقسمة أثناء دورية ليلية.

وقالت إذاعة "آر آي كيه" القبرصية، إنه قد تم تسليم الطفلة إلى موظفي رعاية الأطفال. ويُعتقد أن الطفلة قادمة من دولة عربية.

ويشتبه في أن الطفلة انفصلت عن والديها بينما كانوا يحاولون العبور من شمال الجزيرة الذي تسيطر عليه تركيا، إلى الجنوب.

ويعمل جنود تابعون لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حاليا مع الشرطة من أجل العثور على والدي الطفلة.

يشار إلى أن قبرص لديها أكبر عدد من طلبات اللجوء، بالمقارنة مع عدد سكانها في الاتحاد الأوروبي.