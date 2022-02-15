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محرز يلاحق صلاح برقم تهديفي مميز

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 11:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 11:17 م

تألق رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الشوط الأول من مواجهة فريقه ضد سبورتنج لشبونة، ووقع على هدفا رافعا رصيده إلى 17 هدفا بقميص الفريق السماوي هذا الموسم.

وأصبح محرز ثاني أكثر لاعب من بين لاعبي البريميرليج تسجيلا للأهداف هذا الموسم خلف محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 23 هدفا بمختلف المسابقات حتى الآن.

ويتساوى محرز بعد هدفه في مرمى سبورتنج لشبونة، مع دييجو جوتا مهاجم الريدز الذي سجل في مختلف المسابقات هو الآخر 17 هدفا.

ويلتقي مانشستر سيتي مساء اليوم مع سبورتنج لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.


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