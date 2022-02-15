الإصابة تبعد جيمس هاردن عن مباراة «كل النجوم»

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سيغيب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الجديد جيمس هاردن عن مباراة كل النجوم "أول ستار" في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين نهاية الاسبوع الحالي بسبب الإصابة، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الاثنين.

وسيحل جاريت ألين لاعب ارتكاز كليفلاند كافالييرز في فريق ليبرون جيمس بدلا من هاردن الذي انتقل الى سفنتي سيكسرز الاسبوع الماضي بعد صفقة مدوية من بروكلين نتس.

وقال سفنتي سيكسرز إن هاردن سيغيب أيضًا عن آخر مباراتين للفريق هذا الاسبوع قبل مباراة "أول ستار"، ضد بوسطن سلتيكس الثلاثاء وميلووكي باكس حامل اللقب الخميس.

لا يزال هاردن يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ أبعدته عن العديد من المباريات مع نتس هذا الموسم.

وكان ليبرون اختار هاردن في فريقه بعد أن تخلى عنه زميله السابق في نتس كيفن دورانت عند عملية اختيار الفرق.

وتقام مباراة كل النجوم في كليفلاند يوم الاحد.