رئيس أوبك يؤكد تركيز المنظمة على توفير إمدادات النفط في الأسواق

قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أـوبك)، إن تركيز المنظمة ينصب على استمرار تدفق الإمدادات الكافية إلى أسواق النفط العالمية، رغم استمرار معاناة دول المنظمة من تراجع الاستثمارات في مشروعات التنقيب عن النفط وإنتاجه.

وأضاف باركيندو، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس) بالقاهرة اليوم الاثنين "لا شك في أننا مهتمون بضمان تأمين الإمدادات للسوق ، فالمنظمة وحلفاؤها يعملون على ضمان استمرارنا كمصدر يعتمد عليه وموثوق فيه لضخ النفط في الأسواق العالمية".

ورغم الزيادة المطردة في الإنتاج، فإن دول أوبك تكافح للوصول إلى كميات الإمدادات المستهدفة، نتيجة نقص الاستثمارات بشكل أساسي.

كما تعاني دول أخرى، مثل ليبيا ،من الاضطرابات الداخلية والتي تؤثر على الإنتاج.

وتابع باركيندو إن هذه الصعوبات إلى جانب التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، ساعدت في استمرار ارتفاع أسعار النفط.

كان سعر خام برنت القياسي قد ارتفع في وقت سابق من اليوم إلى أكثر من 96 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يومي له منذ 2014,

كانت أوبك قد ذكرت في تقرير صدر الأسبوع الماضي، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الوقود بأكثر من نسبة الـ 3ر4% التي كانت تتوقعها للعام الحالي.