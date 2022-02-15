زوارق إسرائيلية تقصف منطقة دير البلح وتنتشر قبالة ساحل قطاع غزة

قصفت زوارق البحرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالصواريخ منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال اتحاد لجان الصيادين، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الفلسطينية "وفا"، إن انتشارا مكثفا وكبيرا للزوارق الحربية لقوات الاحتلال شهدها ساحل بحر قطاع غزة اليوم، وتم منع الفلسطينيين من الصيد بالمنطقة.

واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، سبعة صيادين فلسطينيين واستولت على مركبهم قبالة بحر مدينة غزة.

وفي تقرير حديث لمركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية العام الماضي ضد الصيادين في القطاع 333 انتهاكا شملت إطلاق نار واعتقال وتخريب معدات صيد.

واتهم المركز الحقوقي قوات الاحتلال بتعمد الاستمرار في تقليص مساحات الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين، وصولا في بعض الأوقات إلى منع النشاط البحري، مشيرًا إلى تخريب المراكب والاستيلاء عليها واعتقال من فيها.