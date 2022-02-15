سلوفاكيا تبدد أمل ألمانيا في الفوز بميدالية بهوكي الجليد للرجال في أولمبياد بكين

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بددت سلوفاكيا أمال ألمانيا في إحراز إحدى ميداليات هوكي الجليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا في العاصمة الصينية بكين، وتغلبت عليها 4 / صفر اليوم الثلاثاء في الدور الفاصل المؤهل لدور الثمانية.

وكانت ألمانيا قد فجرت مفاجأة بإحراز الميداليا الفضية في أولمبياد بيونجتشانج 2018 لكنها ودعت المنافسات في الدورة الحالية من الدور الفاصل المؤهل لدور الثمانية.

وتلقى المنتخب الألماني هزيمتين أمام كندا والولايات المتحدة وجاء انتصاره الوحيد أمام المنتخب الصيني.

وحسم المنتخب السلوفاكي المواجهة مستفيدا من تألق بيتر كيلاريك وميشال كريستوف، وتأهل لمواجهة المنتخب الأمريكي في دور الثمانية.

وفيي مباراة أخرى جرت في وقت سابق اليوم، تغلب المنتخب الدنماركي على نظيره اللاتفي 3 / 2 .

وسجل ماركوس لاوريدسن هدف الفوز للدنمارك في وقت مبكر من الشوط الثالث.

ويلتقي المنتخب الدنماركي في دور الثمانية نظيره الروسي المتوج بالميدالية الذهبية في بيونجتشاج 2018 .

وتتواصل منافسات الدور الفاصل اليوم الثلاثاء بلقاء المنتخب الكندي نظيره الصيني والمنتخب التشيكي نظيره السويسري.