ريهام عبدالحكيم: سليم سحاب صاحب الفضل الأول في مشواري الفني

قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم، إن هناك العديد من الأشخاص المؤثرين في مشوارها الفني، منوهة بأن المايسترو سليم سحاب صاحب الفضل الأول عليها، ليليه الدكتورة رتيبة الحفني، ثم الموسيقي عمار الشريعي.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه عمرو الليثي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن عمار الشريعي من قدمها لمسلسل «أم كلثوم» باعتباره المسؤول عن الناحية الفنية من المسلسل.

وذكرت أنها قدمت العديد من أغاني المسلسلات مع الموسيقي عمار الشريعي، مثل أغنية «حبيت كتير» من كلمات الشاعر جمال بخيت، موضحة أن هذه الأغنية كانت وطنية في إطار رومانسي.

وأكدت أنها استمتعت بالعمل مع الموسيقار عمار الشريعي، مضيفة أنها قدمت فيما بعد أعمال غنائية لمسلسلات عرفت لدى الجمهور، مثل «خاتم سليمان».