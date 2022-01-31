قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقًا على الأزمة الأوكرانية الروسية، إن كلا الطرفين كان يمارس آلية حافة الهاوية مع الآخر، موضحًا أن كل طرف كان يقوم بعمليات تصعيد إلى أقصى مدى ممكن؛ من أجل الحصول على أفضل مخارج تحقق مصالحه، وتحتفظ له بهيبته السياسية والأمنية، وتضمن له مكانة في عالم جديد يتشكل فيما بعد الجائحة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن سياسة حافة الهوية كانت تستدعي أكبر قدر من التصعيد خلال الفترة الماضية، وهو ما كان يمارسه الطرفين، معتقدًا أن تحديد موعد الغزو كان يسير في هذا الاتجاه، إذ كان يضغط الجانب الغربي به على أعصاب العالم كله، وروسيا على وجه التحديد، في حين ردت روسيا بأنها لن تقوم بالغزو لكنها لم تكن تنفي الأمر وتحتفظ بقوتها.

وذكر أن اليوم فقط يمكن القول: «بدأت عملية التهدئة، أو خطوات حذرة للغاية في اتجاه النزول إلى مستويات أقل»، مضيفًا أنه ينحاز لفكرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينحاز للعملية منذ البداية، لذا كان يستخدم الحشود العسكرية كنوع من أنواع الضغط الخشن.

وأوضح أنه لا يمكن القول إن «بوتين» حصل بشكل كامل على ما كان يرغبه، لكنه يكاد يكون أيقظ المطالب الروسية ووضعها على المائدة الدولية، ووصلها بشكل جيد جدا وتفصيلي خلال المناقشات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، متابعًا: «اليوم الأمر بلور نفسه بأنه يقف عند حدود إقليم دونباس، الذي يضم محافظتين يتحدثان بالروسية».

وأكد أن روسيا لم تعترف رسميًا حتى الآن بانفصال إقليم دونباس، قائلا إنه لا يظن أنه سيكون هناك حرب أوكرانية، وذلك وفقًا لحديث الرئيس الأوكراني الذي جاء بشكل واضح وصريح، في حين لم يفصح الجانب الروسي عن نواياه حتى الآن.