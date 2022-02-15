 رجل يعيد كتابا إلى مكتبة ألمانية بعد 60 عاما من استعارته - بوابة الشروق
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رجل يعيد كتابا إلى مكتبة ألمانية بعد 60 عاما من استعارته

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:03 ص

أعاد رجل كتابا كان قد استعاره من مكتبة في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية بعد 60 عاما من التاريخ المقرر لاسترداده.

وأعلنت المكتبة يوم الاثنين، إنه تم إرسال الكتاب إليها في طرد من جنوب فرنسا مع رسالة اعتذار مكتوبة بخط اليد من صفحتين.

وتنازلت المكتبة عن الغرامات المتأخرة.

وفي الرسالة طلب مستعير الكتاب البالغ من العمر الآن 81 عاما الصفح عن التأخير في إعادة الكتاب .

وكان الرجل قد استعار كتابا للاشتراكي والثوري فريدريش إنجلز (1820-1895).

وذكرت المكتبة: "مكتبة المدينة سعيدة بعودة ممتلكاتها. ويمكنها الآن شطب عنوان الكتاب من القائمة الطويلة للكتب المفقودة".

وهناك أكثر من 850 كتابا آخر مفقودا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

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