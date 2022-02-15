المحكمة الدستورية الرومانية تلغي الإلزام بوضع الكمامات

أعلنت المحكمة الدستورية الرومانية اليوم الثلاثاء، عدم دستورية مرسوم سار منذ 2020 يتطلب وضع السكان للكمامات للوقاية من فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء "ميديا فاكس" أنه نتيجة لذلك، فجميع الغرامات التي تم فرضها بسبب انتهاك الإلزام بوضع الكمامة باطلة.

ولم تعترض المحكمة على الإلزام بوضع الكمامة بالتحديد بل على خطأ شكلي، حيث لم تحصل الحكومة على رأي خبير بشأن المرسوم من المجلس التشريعي، الذي يسدي النصح للحكومة والبرلمان، وفقا لما يتطلب القانون.

وكان وزير الصحة ألكسندرو رافيلا يدرس إلغاء الإلزام بوضع الكمامة في مطلع مارس على أي حال، إذا استمرت معدلات العدوى بكورونا في الانخفاض كما حدث في العشرة أيام الأخيرة.