يتواصل بحث النادي الأهلي عن الاستعانة بمدرب جديد ينضم للجهاز الفني للفريق الأول الذي يقوده بيتسو موسيماني، وذلك بعد رحيل الجنوب إفريقي كيفين جونسون قبل عدة أشهر.

وترددت بعض الأنباء عبر التقارير الصحفية المختلفة عن نية الأهلي في الاستعانة بخدمات السويسري ديفيد سيزا، المدرب العام في الجهاز الفني السابق الذي قاده رينيه في الفترة بين سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020.

وأكد مصدر مسئول بالأهلي –رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ الشروق أن إدارة النادي لم تفاوض أو تفكر حتى الآن في اسم سيزا، للانضمام للجهاز المعاون لبيتسو موسيماني.

وأوضح المصدر أن تفكير إدارة الأهلي في الوقت الراهن يسير نحو التعاقد مع مدرب مصري ولديه من الخبرات الكبيرة في مسابقة الدوري العام المحلي للانضمام لجهاز موسيماني.

وقال: "سيزا حتى وإن تمكن من الحصول على مسابقة الدوري عندما كان مدربًا عامًا لفايلر مع الأهلي، فليس لديه من الخبرة الواسعة للتعامل مع المباريات المحلية داخل مصر".

وأشار المصدر إلى أن تعاقد الأهلي مع مدرب مساعد أجنبي في ظل وجود موسيماني، قد يتسبب في توصيل رسالة سلبية للمدرب الجنوب إفريقي، وهو ما تفضل إدارة الأحمر تفاديه.

وأفاد أن هناك اسمين مطروحين بقوة للانضمام للجهاز الفني للأهلي، وهما علاء ميهوب وعماد النحاس، مؤكدًا أن الشغل الشاغل للنادي حاليًا هو تجديد عقد بيتسو موسيماني أولًا، ثم التفكير في التعاقد مع مدرب معاون له.

وأتم المصدر موضحًا أن الأهلي يريد الاستفادة من وجود عماد النحاس داخل أروقة النادي، مُشيرًا إلى أنه حتى في عدم استقدامه لجهاز موسيماني، فمن الممكن أن يتم الاستفادة منه في أي منصب آخر، باعتباره واحد من اللاعبين الذين ساهموا في تاريخ النادي.