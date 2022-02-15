سهم سوروجا بنك الياباني يسجل أكبر تراجع له منذ شهرين

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سجل سهم سوروجا بنك ليمتد الياباني تراجعا بنسبة 3ر5% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 449 ينا وهو أقل مستوى له منذ 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما سجل 474 ينا.

يأتي ذلك في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية والمدرج عليه سهم البنك بنسبة 9ر0% ومؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5ر0% خلال تعاملات اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تسجيل البنك خسائر صافية بقيمة 22ر8 مليار ين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل أرباح قدرها 93ر3 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغ حجم تداول سهم البنك اليوم 94ر1 مليون سهم بزيادة نسبتها 23% عن متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية وكان 58ر1 مليون سهم.

وخلال الـ 52 أسبوعا الماضية ارتفع سهم البنك الياباني بنسبة 26% في حين تراجع مؤشر توبكس بنسبة 1ر2% خلال الفترة نفسها.