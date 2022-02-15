انهيار منزل وإصابة سيدة في الشرقية

أصيبت ربة منزل بإصابات طفيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر انهيار منزل قديم مبني بالطوب الأحمر ومكون من طابقين اثنين في بندر مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع انهيار عقار بمدينة بلبيس في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل مبنى من دورين من الطوب الأحمر القديم، وكائن أمام بنك مصر فرع بلبيس، وخالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة.

وأسفر انهيار المنزل عن إصابة سيدة بإصابات طفيفة وتم نقلها إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الإسعافات اللازمة لها وغادرت المستشفى بعد تحسن حالتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.