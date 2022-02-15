أيرلندا الشمالية تعتزم رفع جميع قيود «كوفيد 19» المتبقية

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من المقرر أن ترفع أيرلندا الشمالية جميع القيود القانونية المتبقية لمكافحة كوفيد 19 واستبدالها بتوجيهات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن وزير الصحة روبن سوان.

غير أن سوان حث المواطنين على عدم التسرع ومراعاة التوجيهات، محذرا من أن الجائحة لم تنته بعد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتأتي هذه الخطوة بعد نصيحة من كبير الأطباء في أيرلندا الشمالية، السير مايكل ماكبرايد.

ولا يزال مطلوبا من المواطنين ارتداء أقنعة الوجه الواقية في الأماكن العامة وهناك حاجة إلى إبراز شهادات التلقيح عند دخول الملاهي الليلية.

وقال سوان إن مسؤولي الصحة أبلغوه بأن قرار تخفيف القيود لن يخلق على الأرجح زيادة كبيرة في عدد الأشخاص في العناية المركزة .