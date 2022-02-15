 الرئيس التونسي يقرر إنهاء مهام المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة - بوابة الشروق
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الرئيس التونسي يقرر إنهاء مهام المكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:37 ص

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم /الاثنين/- أن قرار إنهاء التكليف شمل إلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبل.


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