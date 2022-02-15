 ألمانيا: ضبط مخدرات تزيد قيمتها عن مليون يورو خلال تفتيش سيارة - بوابة الشروق
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ألمانيا: ضبط مخدرات تزيد قيمتها عن مليون يورو خلال تفتيش سيارة

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 3:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 3:27 م

ضبطت السلطات الألمانية، كمية من المخدرات تزيد قيمتها السوقية عن مليون يورو، وذلك خلال تفتيش سيارة على أحد الطرق السريعة في ولاية بادن-فورتمبرج.

وأعلنت الشرطة الجنائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور في الصندوق الخلفي لإحدى السيارات على ماريجوانا تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 مليون يورو.

وبحسب البيانات، بلغ وزن المخدرات نحو 140 كيلوجراما وكانت موضوعة في 6 حقائب.

وتم إلقاء القبض على سائق السيارة (22 عاما) وإيداعه السجن الاحتياطي.

وبحسب البيانات، كان الرجل يقود سيارة بلوحة أرقام إسبانية، كما تبين أن لديه محل سكن في إسبانيا.

وتشتبه السلطات في أن المخدرات قادمة من إسبانيا.

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