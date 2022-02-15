الرئيس الألماني يتحفظ حيال إعلان سحب أولى القوات الروسية من الحدود الأوكرانية

أبدى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، رد فعل متحفظا حيال إعلان روسيا سحب أولى قواتها من منطقة الحدود مع أوكرانيا.

وخلال تواجده في العاصمة اللاتفية ريجا، قال الرئيس الألماني اليوم الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى إشارات واضحة وقوية وذات مصداقية على التهدئة، بعد الحشد الكبير للقوات على الحدود الغربية لروسيا".

في الوقت نفسه، أكد شتاينماير لدول البلطيق أن ألمانيا تقف إلى جانبها في الصراع.

وفي أعقاب محادثة مع نظيره اللاتفي إجيلس ليفيتس، قال شتاينماير إن من غير المعروف في اللحظة الراهنة ما إذا كان هذا السحب للقوات يحدث بالفعل، مضيفا: "فإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون إشارة مرحب بها، وسيتيح فرصة إجراء المحادثات المطلوبة بشكل ملح".

وأشار شتاينماير إلى أن الكثير من الأشخاص في كل أنحاء أوروبا يأملون في ظهور هذه الإشارات في هذه الأيام.

وفي إشارة إلى دول البلطيق الثلاث، أكد شتاينماير أن "لاتفيا بمقدورها مثل جارتيها في البلطيق الاعتماد على تضامن ألمانيا ودعمها".