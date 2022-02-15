لبنان تسجل 15 وفاة و3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم الاثنين، إلى مليون و 20 ألفا و 204 إصابة بعد تسجيل 3717 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9855 بعد تسجيل 15 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3609 من بين المقيمين و 108 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى مليون و20 ألفا و 204 إصابات منذ 21 شباط/ فبراير من العام 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9855 منذ 21 شباط/ فبراير من العام.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.