اعتقال العشرات في مداهمات نفذتها الشرطة الأوروبية لشبكة تهريب كوكايين

وجه محققو الشرطة في العديد من الدول ضربة قوية لأحد أخطر شبكات تهريب الكوكايين في أوروبا خلال عملية دولية كبيرة.



وأعلنت الشرطة الأوروبية في لاهاي، اليوم الثلاثاء، تفتيش 80 مبنى واعتقال 45 مشتبها بهم، وكانت إسبانيا وبلجيكا محور العملية، حيث تم اعتقال 30 شخصا في بلجيكا وحدها، وفقا لمكتب المدعى العام الاتحادي هناك. وكان معظم المعتقلين من شرق أوروبا لكنهم كانوا يقيمون في بروكسل.



وفي جزيرة مايوركا، تم اعتقال ثمانية أشخاص. وشن محققون حملات مداهمة في كرواتيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.



ووفقا ليوروبول، كان من بين المعتقلين العديد من المشتبه بهم المطلوبين في العديد من الدول، وقالت أيضا إن المشتبه بهم يعملون لشبكة تتحدث باللغة الألبانية تقوم بتهريب الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا كما تقوم بتوزيع الكوكايين.