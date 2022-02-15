وزير الداخلية يسمح بإيداع متهمي قضايا الأمن القومي في مقر المخابرات بالعاصمة الإدارية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا باعتبار مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا بإيداع المتهمين في قضايا الأمن القومي وأمن الدولة فيها.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، القرار الذي حمل رقم 371 لسنة 2022، والذي ينص على أنه "يعد مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا بإيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقًا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن".

ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء كل ما يخالف ذلك القرار، والعمل به من اليوم التالي لنشره.