الشهر العقارى يؤكد العمل بالمحررات الإلكترونية في جميع فروعه المطورة

​أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية من خلال العمل بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي.

وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذا الإعلان عن نهاية العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذاً وتفعيلاً لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14 يوليو 2020.

​جديرُ بالذكر أن وزير العدل كان قد أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري للتحقق من مدى التزام مكاتب وفروع التوثيق المطورة على مستوي الجمهورية بتطبيق القرار المذكور.

كما كلف لجنة من المصلحة لإنشاء إدارة التدريب والبيانات داخل الهيكل التنظيمي لمصلحة الشهر العقاري نهوضاً واهتماماً بتطوير العنصر البشري واستمرار التحول إلى الميكنة علي نحو يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.