بينيت لصحيفة بحرينية: إبرام اتفاقية مع إيران سيعزز آلتها الإرهابية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إبرام اتفاقية مع إيران بشأن الملف النووي الإيراني يشكل خطأ استراتيجيا، من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز "آلتها الإرهابية".

وقال بينيت في لقاء مع صحيفة "الأيام" البحرينية، بمناسبة زيارته للمنامة: "نعتقد أن إبرام اتفاقية مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا لأن هذا الاتفاق سيمكنها من الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إيران تدعم التنظيمات الإرهابية التي تعمل في منطقتكم وفي منطقتنا من أجل تحقيق هدف واحد وهو تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها وبتحقيق الاستقرار والسلام.. لن نسمح بذلك. وسنقاتل إيران وأتباعها في المنطقة ليلا ونهارا وسنساعد أصدقاءنا فيما يخص تعزيز السلام والأمن الاستقرار, كلما طُلِب منا ذلك".

وعن زيارته للمملكة، قال بينيت: "أنظر إلى إسرائيل والبحرين كشريكتين قريبتين على مختلف الأصعدة. التعاون بيننا طبيعي. وأتوقع تزايد حجم التجارة بيننا بشكل ملموس، كما حدث مع حجم التجارة بيننا وبين الإمارات. أتوقع أيضا أن حجم الحركة السياحية سيتزايد بعد انتهاء جائحة كورونا, بطبيعة الحال".

وعن أهمية الاتفاقية الأمنية التي وقعتها البحرين وإسرائيل في وقت سابق هذا الشهر، قال بينيت: "إسرائيل والبحرين تتعاملان مع تحديات أمنية كبيرة تنبع من ذات المصدر ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران".