ميار شريف في تحد قوي أمام الأوكرانية سيفوتلينا في بطولة دبي للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه ميار شريف لاعبة المنتخب المصري للتنس الأرضي، نظيرتها الأوكرانية يلينا سيفوتلينا المصنفة الثالثة عالميًا سابقا في أولى مبارياتها، والتي ستقام اليوم، ببطولة سوق دبي الحرة للتنس فئة الـ500 نقطة.

وكان من المفترض أن تواجه ميار شريف في أولى مبارياتها بالبطولة نظيرتها الاستوانية أنيت كونتافيت، المصنفة التاسعة عالميا، ولكن بعد انسحاب كونتافيت ستواجه الأوكرانية يلينا سيفوتلينا.

ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة في الثانية عشر ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت دبي.

ويرافق ميار شريف المدير الفني الإسباني خوستو جونزاليز، ووكيل أعمالها المصري شريف منصف.

وتعد هذه البطولة من أكبر بطولات التنس، وتشارك بها أقوى اللاعبات في العالم، وضمنهم مجموعة من المصنفات العشر الأوائل.

وتعتبر هذه المشاركة الثالثة للبطلة المصرية في البطولات العالمية هذا الموسم، أخرهما في الدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة إحدى بطولات التنس الكبرى.

وتلي هذه البطولة بطولة قطر ‏المفتوحة والتي تقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، والتي تعتبر البطولة الأكبر في العالم العربي بمجموع 1000 نقطة.