 السيسي يصل بروكسل للمشاركة في قمة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي - بوابة الشروق
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السيسي يصل بروكسل للمشاركة في قمة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 2:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 2:26 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ."

صرح بذلك السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية.


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