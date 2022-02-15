السيسي يصل بروكسل للمشاركة في قمة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ."
صرح بذلك السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية.