الدفاع الأمريكية: خبراؤنا يدرسون التقارير عن عودة القوات الروسية إلى مواقعها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها اطلعت على التقارير عن عودة جزء من القوات الروسية إلى مواقعها بعد انتهاء مناوراتها على حدود أوكرانيا، وأن خبراءها يتابعون هذه المعلومات عن كثب.

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال مسؤول عسكري أمريكي: "نحن على علم بتصريحات الجانب الروسي عن سحب جزء من قواته عن الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف: "خبراؤنا يدرسون هذه المعلومات، وليس لدينا ما نضيفه بهذا الصدد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قواتها ستعود إلى نقاط انتشارها الدائم بعد الانتهاء من التدريبات في بيلاروس.

كما أعلنت أن وحدات من المناطق العسكرية الجنوبية والغربية ستبدأ في الانتقال إلى ثكناتها.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا أجرت وستجري المناورات على أراضيها، مؤكدا أن هذا الحق لا يخضع للنقاش.