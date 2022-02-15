محافظ جنوب سيناء: المحافظة تحتاج لإقامة مناطق لوجستية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتاج لإقامة مناطق لوجستية كبيرة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى خاصة أنه تضم عدد كبير من الفرص الاستثمارية الضخمة، وعدم وجود مناطق لوجستية بها جعلها تلجأ إلى مناطق وأسواق لوجستية في محافظات أخرى مثل سوق العبور بالقاهرة لجلب كل احتياجاتها من المواد الغذائية، وهي مشكلة كبيرة تحل دائما بالاتصال المباشر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتوفير احتياجات المحافظة، وذلك عبر سلاسل الإمداد المتواصلة.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من تجهيز 521 وحدة لتسكين التجمعات، زمن المخطط تعمير سيناء بـ3 ملايين مواطن؛ لذا تحتاج المحافظة إلى سلاسل تجارية ومناطق لوجستية ضخمة لتواكب التنمية الرئيس خاصة منطقة الروسيات بشرم الشيخ.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال انطلاق فعاليات المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"، وإعلان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية منظومة التجارة في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وطرح وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المنتدى، 9 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات "منها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدانا وفى طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وفي منطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان، وفى محافظة بني سويف على مساحة 133 فدانًا، وفى محافظة الإسماعيلية عدد 2 فرص استثمارية إحداهما على مساحة 15 فدانًا، والأخرى على مساحة 25 فدانًا، وفى محافظة الدقهلية على مساحة 450 فدان، وفى محافظة السويس على مساحة5 أفدنة، وفى محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان.