الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق المليارات لإطلاق أقمار اصطناعية جديدة

كشف الاتحاد الأوروبي عن أكثر خططه تفصيلا بشأن إطلاق مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تدور في مدارات منخفضة حول الأرض بتكلفة تقدر بمليارات اليورو، بهدف توفير منظمة اتصالات مؤمنة لدول الاتحاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المشروع سيتكلف نحو 6 مليارات يورو (6.8 مليار دولار) سيتم توفيرها من خلال القطاعين العام والخاص، وتعتزم المفوضية الأوروبية إنفاق 2.4 مليار يورو من ميزانيتها لتمويل المشروع، على أن توفر دول الاتحاد والشركات ذات الصلة باقي التكلفة.

يذكر أن تيري بريتون مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي يضغط من أجل تمرير هذا المشروع منذ أكثر من عام، وقال لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أمس إنه من المهم لأوروبا امتلاك ما تسمى "كوكبة" الأقمار الاصطناعية.

وأضاف أن خطط الاتحاد الأوروبي للفضاء ستساعد في تعزيز الأمن السيبراني والمرونة في أنظمة الاتصالات بدول الاتحاد، مع تحسين خدمات الاتصال فائق السرعة في كل من أوروبا وأفريقيا.