 الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق المليارات لإطلاق أقمار اصطناعية جديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 فبراير 2022 9:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق المليارات لإطلاق أقمار اصطناعية جديدة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 9:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 9:00 م

كشف الاتحاد الأوروبي عن أكثر خططه تفصيلا بشأن إطلاق مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تدور في مدارات منخفضة حول الأرض بتكلفة تقدر بمليارات اليورو، بهدف توفير منظمة اتصالات مؤمنة لدول الاتحاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المشروع سيتكلف نحو 6 مليارات يورو (6.8 مليار دولار) سيتم توفيرها من خلال القطاعين العام والخاص، وتعتزم المفوضية الأوروبية إنفاق 2.4 مليار يورو من ميزانيتها لتمويل المشروع، على أن توفر دول الاتحاد والشركات ذات الصلة باقي التكلفة.

يذكر أن تيري بريتون مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي يضغط من أجل تمرير هذا المشروع منذ أكثر من عام، وقال لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أمس إنه من المهم لأوروبا امتلاك ما تسمى "كوكبة" الأقمار الاصطناعية.

وأضاف أن خطط الاتحاد الأوروبي للفضاء ستساعد في تعزيز الأمن السيبراني والمرونة في أنظمة الاتصالات بدول الاتحاد، مع تحسين خدمات الاتصال فائق السرعة في كل من أوروبا وأفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك