رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي: زيادة أسعار الهواتف المحمولة بسبب الرسوم المفروضة

قال كريم غنيم، عضو مجلس لإدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر كانت معفاة من الجمارك؛ لأنها سلعة تشجع التكنولوجيا في مصر، مشيرًا إلى أن السعر كان مقبولًا حينها ويتسم بالتنافسية مع الدول المجاورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن تغيير الهيكل الضريبي للبند الجمركي بالهاتف المحمول منتصف عام 2021، أدى إلى زيادة السعر بعد إضافة جهاز تنظيم الاتصالات 5% ووزارة المالية 5%.

ونوه إلى أن فرض ما يزيد عن 35% من الرسوم على الهاتف المحمول أدى إلى زيادة أسعار الهواتف مقارنة بالدول المحيطة، مناشدًا الجهات المعنية النظر إلى تلك الزيادة؛ لأن الهاتف لم يعد سلعة ترفيهية وإنما أساسية.

وأشار إلى أهمية دور جهاز تنظيم الاتصالات في طلب شهادات الجودة وتنظيم السوق منعا لدخول السلع المغشوشة، فضلًا عن ضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار في الأسواق، مؤكدًا أن كل علامة تجارية لها أكثر من وكيل في السوق والمنافسة موجودة.

ولفت إلى أن دخل جهاز تنظيم الاتصالات يتعدى 2.5 مليار جنيه مصري من حجم سوق الهواتف المحمولة، متابعًا: «مصر سوق كبير ومهم، قبل إضافة الرسوم لم يشتكي أحد من أسعار الهاتف المحمول في مصر، نحتاج نظرة على الهاتف المحمول لأنه يضم كل المحافظ الإلكترونية والتطبيقات التي يحتاجها المواطن للتفاعل مع التحول الرقمي».