قال موقع بلدية العاصمة الروسية، إن موسكو بدأت في تجربة سريرية لاختبار نجاعة لقاح أنفي ضد فيروس كورونا تم تصميمه في شركة «جينيريوم».

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الثلاثاء، أوضحت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، أن التجربة السريرية للقاح المذكور بدأت في 6 مستوصفات طبية.

ووفقا لها، يشارك في هذه التجربة السريرية 660 شخصا: حوالي 400 منهم - في مؤسسات طبية بموسكو، والباقي - في 11 مركزا في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت «راكوفا»، إلى أن هذا اللقاح الأنفي مطابق في تركيبه للقاح الروسي «سبوتنيك V»، المخصص للحقن العضلي.

وتُجرى عملية الاختبار في موسكو وبطرسبورج، ونيجني نوفغورود وسارانسك، وساراتوف وياروسلافل، وسمولينسك، وخلالها سيدرس المختصون فعالية وسلامة اللقاح الأنفي.