قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن هناك أسباب كثيرة أدت إلى تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، مضيفًا أن من أهم هذه الأسباب هو تدخلات الأهل بين الزوج والزوجة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الحل للقضاء والتقليل من هذه الظاهرة، هو التوعية، مشيرًا إلى أن عدم التكافئ بين الرجل والمرأة من الأسباب الهامة لظهور الطلاق.

وتابع، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، أن أيضًا من الأسباب المنتشرة حول الطلاق هو الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الزوج على تحمل نفقات المنزل، مضيفًا أن الخرس الزوجي يعتبر من أهم الأسباب حيث إن الزوج لا يفضل الحديث مع زوجته على الرغم من تواصله مع من حوله.

وأشار إلى أن في الوقت الحالي السبب الأصيل في حالات الطلاق هو السوشيال ميديا، وأدوات التواصل الاجتماعي، واستخدام الهاتف بطريقة خاطئة، مضيفًا أن الطلاق يحدث نتيجة عدة أمور تراكمية وليست بطريقة مفاجئة كما يتوقع البعض.