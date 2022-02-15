تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء، داخل حفرة عميقه أثناء التنقيب عن الآثار.

وكشفت التحقيقات أن الجثامين لشاب في العقد الثاني من العمر، ورجل آخر في العقد الرابع من العمر، وأن محاولات فرق الإنقاذ لانتشال جثث الضحايا تعذرت حتي الآن، نتيجة وجود كميات كبيره من المياه التي ظهرت داخل الحفره أثناء الحفر، وكذا تم الدفع بسيارات شفط المياه لمحاولة انتشالهم.

ودلت التحقيقات والتحريات الاولية، أن الواقعة حدثت داخل منزل مكون من ثلاثة أدوار ملك شخص يدعى "حسين"، حيث حضر له شخص يدعي "شريف"، وأوهمه بوجود قطع اثريه أسفل منزله، واستأجر منه غرفة بالمنزل، للتنقيب عن الآثار، ثم قام شخصين من المشاركين بالحفر بالنزول الي الحفرة للتأكد من وجود قطع أثرية، وعقب نزولهم وقع ماس كهربائى في الأسلاك المواجهة أسفل الحفرة، أدى إلي وفاتهم ولم يتمكنوا من إخراجهم.

وأمرت النيابة باستكمال التحريات النهائية عن الواقعة، وتم وضع الحفرة تحت الحراسه، وبدء إجراءات البحث عن المتوفين، كما قررت حجز المتهم على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار آخرين.

ترجع الواقعة إلى تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد الأشخاص أقر فيه بقيامه بالتنقيب عن الآثار هو وعدة أشخاص منذ عدة اشهر، بعد استئجارهم غرفة داخل منزله المكون من ثلاثة طوابق، وبعد حفرهم لعشرات الامتار أسفل المنزل، اعتقدوا عثورهم علي قطع اثريه وقرر شخصين النزول في مياه عميقة قد ظهرت أثناء التنقيب، ثم وقع ماس كهربائى أدى إلى حدوث انفجار، ووفاتهم صعقا بالكهرباء داخل المياه، فقرر إخطار رجال المباحث بالواقعة.

وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، والتحفظ علي المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.