أستقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو التالي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.75 إلى 6.25 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت سعر الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.
واستقرت سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 6 إلى 7 جنيهات.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح بين 5.5 إلى 8 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
وتراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:
استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.
واستقر سعر الجوافة لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.
واستقرت سعر الرمان ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.
كما استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.