أستقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.75 إلى 6.25 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت سعر الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.

واستقرت سعر الباذنجان البلدي ليترواح بين 6 إلى 7 جنيهات.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح بين 5.5 إلى 8 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وتراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالى:

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

استقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الجوافة لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت سعر الرمان ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

كما استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.