باريس تستضيف مشاورات بشأن مستقبل الوجود العسكري الدولي في مالي

تجري مشاورات بشأن مستقبل الوجود العسكري الدولي في مالي، خلال اجتماع يعقد في باريس عشية قمة بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وقال بيان من قصر الإليزية، اليوم الثلاثاء، إن ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية في المنطقة ومشاركين دوليين سيحضرون الاجتماع غير الرسمي، مساء غد الأربعاء، والذي من المتوقع أن يركز على مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

ولم يتضح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات والإعلان عنها مساء الأربعاء، وقال البيان إن الهدف هو التوصل إلى نهج منسق، مضيفا أن نقل القواعد من مالي إلى دولة مجاورة ليس حلا.

وترى فرنسا، بشكل خاص، احتمالا ضعيفا في الإبقاء على وجودها العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتزايدت التوترات مؤخرا بين حكومة مالي التي جاءت إلى السلطة عبر انقلاب عسكري وفرنسا، السلطة الاستعمارية السابقة.