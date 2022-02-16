بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني والإرهاب والتطرف الديني والفقر والصعوبات الاجتماعية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والحاجة لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عن تقديره لتفاني رئيس الوزراء الإسرائيلي الواضح وحرص حكومته الكبير على مواصلة تعزيز وتقوية العلاقات، ودعمها في جميع المجالات، مجددًا الإشادة بنجاح زيارته.