تونس: الرئيس بحث مع مسؤول بالبنك الدولي التدقيق في مآل القروض التي تحصلت عليها الدولة

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء، عن مباحثات بين الرئيس قيس سعيد ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، بشأن مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ عام 2011.

وتمثل دعوة الرئيس للتدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس من شركائها والمؤسسات المالية الدولية إبان الثورة في 2011، أحد المطالب التي لوح بها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي للحرب ضد الفساد.

وأفاد بيان للرئاسة أن لقاء سعيد بمسؤول البنك الدولي تطرق أيضا إلى علاقات تونس بالبنك الدولي ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.