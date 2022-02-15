 التجارة الداخلية: توافر معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات تيسيرًا على المواطنين - بوابة الشروق
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التجارة الداخلية: توافر معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات تيسيرًا على المواطنين

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
إسراء عبدالفتاح
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 4:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 4:23 ص

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، عن تفاصيل استعداد الوزارة لتوفير السلع الغذائية تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، مضيفًا أنه تم التواصل مع المنتجين والمصدرين للاتفاق على ما يحتاجه المواطنين خلال هذه الفترة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الاثنين، أنه يتم التركيز على بعض السلع الغذائية كالزيوت، والسمن، وغيرها من السلع الأساسية للمواطنين، مضيفًا أن القيادة المصرية ضخت 37 مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على توافر 1350 مجمع غذائي على مستوى الجمهورية، بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات كبير للمواطنين لكي يتمكنوا من شراء مستلزمات رمضان، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الفروع والتي وصلت لأكثر من 300.

واستكمل، أن معرض أهلا رمضان سيتم توافره في جميع المحافظات تيسيرًا على المواطنين، متابعًا أن هناك تخفيضات على السل الغذائية الهامة للمواطنين.

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