رد فعل «مازح» من بوتين بعد قراءة تقارير تحدد موعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، رد فعل الرئيس فلاديمير بوتين، عندما كان يقرأ التقارير التي تفيد بأن هناك موعدا محددا لهجوم روسي على أوكرانيا.

ونقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الثلاثاء، قال «بيسكوف»، ردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول موقف بوتين من حقيقة أن الغرب يعلن من وقت لآخر مواعيد الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلًا: «كما تعلمون، من الصعب أن يتفهم ويستوعب المرء ذلك، ولكن في بعض الأحيان، يسأل رئيس الدولة مازحا: هل هناك مصدر ينشر فيه توقيت محدد بالساعات تبدأ فيه الحرب؟ لأنه من المستحيل أن يقابل الفهم السليم مثل هذا الجنون المهووس الذي يحدث في هذا الشأن في وسائل الإعلام».

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات والتوتر بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وحلف الناتو، بسبب أوكرانيا واتهام الدول الغربية لموسكو بتحضيرها لغزو الأراضي الأوكرانية.

وتنفي روسيا تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، في الوقت الذي تتهم فيه أمريكا والناتو باستخدام ذريعة أوكرانيا لهدف التوسع شرقا، ما يهدد الأمن القومي الروسي.