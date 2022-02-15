 الخارجية الروسية تُطالب لندن بالاعتذار عن تصريحاتها بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 فبراير 2022 3:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية تُطالب لندن بالاعتذار عن تصريحاتها بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 2:32 م

طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لندن بالاعتذار عن تصريحات المسؤولين البريطانيين المختلقة بشأن ما يسمى بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها على "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "ليحفظ الرب البريطانيين مع ملكتهم، وبقوة".

وأضافت - ساخرة - "نحن على سبيل المثال، لم نحشد قواتنا باتجاه الحدود البريطانية، ولكننا، برأي الجيل السابق من النخبة السياسية البريطانية، نجحنا في مهاجمة بريطانيا في منطقة أبراج سالزبوري".

وتابعت زاخاروفا: "لقد حان الوقت لكي يعتذر الجانب البريطاني عن كل الأكاذيب، التي ساقها مسؤولوه الرسميون لرعاتهم والمجتمع الدولي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك