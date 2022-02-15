الخارجية الروسية تُطالب لندن بالاعتذار عن تصريحاتها بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

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طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لندن بالاعتذار عن تصريحات المسؤولين البريطانيين المختلقة بشأن ما يسمى بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها على "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "ليحفظ الرب البريطانيين مع ملكتهم، وبقوة".

وأضافت - ساخرة - "نحن على سبيل المثال، لم نحشد قواتنا باتجاه الحدود البريطانية، ولكننا، برأي الجيل السابق من النخبة السياسية البريطانية، نجحنا في مهاجمة بريطانيا في منطقة أبراج سالزبوري".

وتابعت زاخاروفا: "لقد حان الوقت لكي يعتذر الجانب البريطاني عن كل الأكاذيب، التي ساقها مسؤولوه الرسميون لرعاتهم والمجتمع الدولي".