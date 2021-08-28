عمرو أديب: كل خيرات إفريقيا انتقلت للأمريكان والإنجليز والفرنسيين على مدى عشرات السنين

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، مشيدًا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة التعامل بعدالة مع السوق الإفريقية.

وقال أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الاثنين، إن كل خيرات الدول الإفريقية انتقلت إلى الأمريكان والإنجليز والفرنسيين على مدى عشرات السنين.

وأضاف أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كانت تعبر عن القارة الإفريقية بأكملها تعبيرًا حادًا واضحًا بوجود ما أطلق عليهم «المعلمين كلهم»، على حسب تعبيره.

وترجم كلمة الرئيس اليوم، بأنها كانت تحمل لمحة تاريخية ونظرة اقتصادية في شكلها، لكن في مضمونه أكد أن إفريقيا نهبت من قبل على مدى سنوات الاستعمار، قائلا إنه فهم من حديث الرئيس أيضًا أنه حمل رسالة للشركات متعددة الجنسيات والمسؤولين في العالم الأول بأنه لا يمكن نهب إفريقيا مرتين.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.