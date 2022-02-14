 ريهام عبدالحكيم عن المهرجانات: لها مكانها.. وهي بديل لأغاني كانت موجودة قديما - بوابة الشروق
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ريهام عبدالحكيم عن المهرجانات: لها مكانها.. وهي بديل لأغاني كانت موجودة قديما

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 4:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 4:49 ص

أعربت المطربة ريهام عبدالحكيم، عن حبها الشديد لكل من أنغام وأصالة وشيرين ومدحت صالح وهاني شاكر وفضل شاكر ووائل جسار، قائلة: «جميعهم مطربين كبار».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه عمرو الليثي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن المطربة أنغام رمز للرومانسية، معقبة: «صوتها به نفس نعومة وإحساس الفنانة الكبيرة نجاة».

ولفتت إلى أنها تقدم أعمالا لا يتم إلقاء الضوء عليها كالأعمال الأخرى التي يتم التركيز عليها، ذاكرة أنها لا تعرف كيف تسوق لأعمالها الغنائية.

وعن رأيها في أغاني «المهرجانات»، عقبت: «لها مكانها.. وبديل لأنواع موسيقية كانت موجودة قديما»، موضحة أن سر نجاح هذا النوع من الأغاني يعود إلى أن الناس ترغب في الخروج عن المألوف، وفي نفس الوقت الشعور بالفرح.

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