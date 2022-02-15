قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة مهتمة بتعظيم علاقاتها مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن القاهرة والخرطوم ترتبطان بتاريخ عريق وعلاقات تاريخية ممتدة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة مهتمة منذ عام 2014 بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وبالأخص السودان بشكل مكثف، لافتًا إلى أن العلاقات والتنسيق مستمر بين الجانبين بشكل كبير.

وأشار إلى أن جهود الدولة في قطاع الزراعة منذ عام 2014 أدت إلى توسعات في المساحة المنزرعة، واستغلال الموارد الموجودة، مؤكدًا أن الطفرات الكبيرة المتحققة في مجالات البحث العلمي انعكست بأثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

ولفت متحدث الزراعة، إلى استمرار التعاون مع السودان من خلال المزارع المشتركة وتوطيد العلاقات ورفع قدرات الجانب السوداني، معلنًا عن الاتفاق على مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء في السودان على أساليب الزراعة الحديثة.

وأكد أن الدولة المصرية مهتمة بنقل المعرفة والخبرة العلمية والتقاوي من خلال المزارع المشتركة إلى الجانب السوداني، مشيدًا بجهود الوزارة المبذولة في إنتاج التقاوي والأصناف القادرة على زيادة الإنتاج ومقاومة الآفات والتغيرات المناخية.

وأوضح أن المزرعة المشتركة بين الجانبين تساعد في تبادل المعرفة، متابعًا: «لدينا هدف تنموي لنقل المعارف والخدمة للأشقاء في الجانب السوداني ووصول النظم الزراعية ومجال البحث الزراعي لهم، والمزارع المشتركة تساعدنا في تطبيق نموذج واقعي على أرض الواقع ممكن تكراره ويعود بالنفع على الدول المشتركة مع مصر».

واستقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي.