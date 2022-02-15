 فوز الأهلي والزمالك في الجولة الـ14 من دوري سيدات الطائرة - بوابة الشروق
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فوز الأهلي والزمالك في الجولة الـ14 من دوري سيدات الطائرة

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 1:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 1:32 ص

حققت سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز اليوم على فريق الطيران بنتيجة 0/3 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة .

رقم قياسي لسيدات طائرة الأهلي بعد الفوز على هليوبوليس، وجاءت نتيجة الاشواط : 25/18, 25/6 ,25/14.

كما حققت سيدات الزمالك الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة نفسها، وجاءت نتيجة الأشواط 26/24  ,25/16 ,25/20.

وواصل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب محققا الفوز في جميع مبارياته منذ انطلاق الموسم 2021/2022.

جدير بالذكر ان منافسات الجولة الرابعة من الدور قبل النهائي لدوري رجال الكرة الطائرة تقام اليوم الثلاثاء.


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