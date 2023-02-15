السنيورة: المتسببون في تفجير مرفأ بيروت عرقلوا الاستعانة بفريق عربي أو دولي للتحقيق

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إنه كان من الصعب الاستعانة بفريق دولي أو عربي؛ للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المتسببون في التفجير ومن يمثلهم، وراء الصعوبات المتمثلة في الاستعانة بفريق عربي أو دولي للتحقيق.

واستطرد: «مر على الحادث أكثر من عامين، جرى خلالها تشتيت الانتباه عن حقيقة التفجير ومن وراءه والانشغال بالأخطاء الإدارية».

وأشار إلى أن «استيراد أي كمية ولو صغيرة ولو كيلو جرام واحد من مادة نترات الأمونيوم، تقتضي موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وليس كل هذه الكمية التي انفجرت بالمرفأ».

وأوضح أن «التحقيق سلط الضوء على الأخطاء الإدارية وليس على من أتى بهذه الكمية، والمسؤول عن تفريغها في مرفأ بيروت، ومن حرص على أن يستمر وجودها لعدة سنوات، ومن كان مسؤولا عن استعمال كميات منها».

وأكمل: «ما حدث إما أنه لم يكن بقصد أو حدث بعمد، فالوضع اللبناني تفجر قبل هذا التفجير، وتحديدا يوم 7 أكتوبر 2019، وذلك يتعلق بقرار اتخذه وزير الاتصالات وقتها برفع أسعار الإنترنت، وهو ما أدى لهذا الانهيار، وكان هذا (القشة التي قصمت ظهر البعير) لأن التراكمات أدت إلى أن تكون حادثة صغيرة السبب بهذا الانهيار الذي بدأ بالتفاعل والتعاظم، وحادثة تفجير مرفأ بيروت إحدى هذه الحالات».